Zwingenberg. Zu unserer Berichterstattung „Wir sind keine radikale Gruppe, sondern nur verzweifelt“ (BA vom 15. März) erreichte uns die nachfolgende Stellungnahme von Kirsten Seibold, die in dem Text zitiert wird:

„Ich habe nie gesagt, dass Menschen an Impfungen sterben und sie deshalb gefährlich seien. Ich habe gesagt, dass die Impfung mit Astra-Zeneca bereits in einigen Ländern ausgesetzt wurde, weil es schwere Nebenwirkungen gab und dass ich mir eine Aufklärung dieser Fälle wünsche, bevor hier in Deutschland einfach weitergeimpft wird. Ich möchte nämlich keine Angst vor Impfstoffen schüren, sondern transparente Aufklärung über eventuelle Nebenwirkungen – vor allem dann, wenn es noch keine Langzeitstudien gibt.“

Zu der Beschreibung, dass die Teilnehmer der Kundgebung „demonstrativ keine Mund-Nasen-Maske“ getragen haben, schreibt Frau Seibold: „Es gab keinerlei Auflagen dafür, dass wir eine Mund-Nasen-Bedeckung hätten aufsetzen müssen. Wir waren an der frischen Luft und standen einige Meter voneinander entfernt. Wir haben also nicht demonstrativ keine Mund-Nasen-Bedeckung aufgesetzt, es war schlicht nicht notwendig“. red