Mediziner im Streit, wer Patienten behandeln darf

Alsbach-Hähnlein. Ein Rechtsstreit zwischen zwei Anbietern von medizinischen Leistungen beschäftigt derzeit die Zwingenberger Nachbargemeinde Alsbach-Hähnlein. Die juristische Auseinandersetzung gipfelte zwischenzeitlich sogar darin, dass im Medizinischen Versorgungszentrum der Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg in Hähnlein für mehrere Tage keine Patienten behandelt werden durften. Mittlerweile ist das Ärztehaus zwar wieder in Betrieb. Der Konflikt schwelt aber weiter. Die Wiedereröffnung ist auch erst einmal nur befristet, sie gilt zunächst bis zum 14. November.

Das zuständige Sozialgericht Marburg hatte der Ärztin Ilse Vock zeitweise untersagt, zu praktizieren. Das Ärztehaus war zwar besetzt, Patienten mussten aber an andere Praxen verwiesen werden. Vock hatte die Praxis bis zur Übernahme durch die Kreiskliniken als niedergelassene Ärztin betrieben und arbeitet seitdem als deren Angestellte. Gegen das Engagement der Kreiskliniken hatte die Ärztegenossenschaft Gesundheitsversorgung im Vorderen Odenwald (Ägivo) Rechtsmittel eingelegt. Sie betreibt – wie in Zwingenberg – auch in Alsbach-Hähnlein ein ein MVZ und wollte eigentlich die Praxis von Ilse Vock übernehmen, die aus Altersgründen keine Praxis mehr alleine betreiben will. Die Kreiskliniken stachen die Genossenschaft aber beim Wettbewerb um die Nachfolge aus.

Bislang gute Zusammenarbeit

Die zeitweise Einschränkung sei auch aus Sicht der Ägivo bedauerlich, versichern deren Geschäftsführer Frank Bletgen und Sprecherin Heike Grammbitter. Zwischen den beiden Praxen habe immer eine gute Zusammenarbeit mit gegenseitigen Vertretungen bestanden. Die Genossenschaft wirft aber nun der öffentlichen Hand vor, ihr ins Handwerk zu pfuschen.

Nach ihrer Darstellung war die Übernahme der Praxis schon auf einem guten Weg, bis die Kreiskliniken als Konkurrent auftraten. „Der Gesetzgeber will die ambulante Versorgung weiterhin in der kompetenten Hand der Ärzteschaft wissen. Er hat kommunal getragene MVZ nur für den Fall vorgesehen, dass aus der Ärzteschaft heraus keine Hausarztversorgung mehr sichergestellt werden kann“, sagen Grammbitter und Bletgen. Schon nach der Entscheidung des Kreistags von Darmstadt-Dieburg, die Kreiskliniken mit der Übernahme der Praxis Dr. Vock und dem Aufbau des MVZ zu betrauen, hatte die Ägivo deshalb rechtliche Schritte angekündigt. Die haben nun zur zwischenzeitlichen Teilschließung geführt, die nach einem Eilantrag ausgesetzt wurde.

Keine Rangfolge?

Die Kreiskliniken folgen der Argumentation des Ärzte-Selbsthilfeprojekts nicht. Das fünfte Sozialgesetzbuch sehe „keinen Nachrang kommunaler MVZ nach anderen MVZ“, heißt es in der Antwort auf eine Nachfrage dieser Zeitung. Inwieweit die Hessische Gemeindeordnung das anders regelt, klären nun die Gerichte. „Die Ägivo hat mehr als zwei Jahre Zeit gehabt, eine Einigung mit der Praxis und der Kommune zu erzielen. Erst dann erfolgte die Gründung der Zweigpraxis. Alles andere wurde bereits zu Beginn des Jahres umfassend diskutiert, auch in öffentlichen Gremiensitzungen. Wir warten jetzt die Entscheidung des Gerichts ab“, heißt es in der Antwort weiter.

Grammbitter und Bletgen berufen sich ihrerseits auf eine Resolution des Hessischen Hausärzteverbands. Dessen Delegiertenversammlung fordert Politik und Gesetzgeber auf, die wohnortnahe Hausärzteversorgung in der Selbstverwaltung und Trägerschaft der Ärzte selbst zu belassen. „Wenn die wohnortnahe Hausarztversorgung durch die öffentliche Hand übernommen werden soll, obwohl die angestrebte Sicherstellung aus der Ärzteschaft möglich ist, kommt es zu einer massiven Wettbewerbsverzerrung“, heißt es in der Resolution vom April.

Genau so eine Wettbewerbsverzerrung sieht die Ägivo nun in Alsbach-Hähnlein. Sie befürchtet auch, dass die wohnortnahe Versorgung nach und nach von kommunalen Versorgungszentren geschluckt wird. Der Landkreis plane, dass das kommunale MVZ in Hähnlein für mehrere Gemeinden die Hausarztversorgung übernehmen soll. „Auf längere Sicht wird so, nach Schließung der Hausarztpraxen der Umgebung, keine wohnortnahe Hausarztversorgung mehr stattfinden“, unterstellen Grammbitter und Bletgen.

Auf Nachfrage zu diesem Punkt teilen die Kreiskliniken mit, dass Übernahmen angedacht sind, sofern Bedarf vorhanden ist: „Bereits jetzt suchen Patienten aus Bickenbach Praxen, die sie aufnehmen, da dort im Sommer eine Praxis geschlossen hat.“ Auch in Alsbach-Hähnlein schließe zum Jahresende eine Praxis ohne Nachfolge. „Wir bedauern dies und hätten uns gefreut, wenn die Ägivo mit dieser Praxis eine Lösung gefunden und dort ihre Tätigkeit ausgeweitet hätte“, schreiben die Kreiskliniken.

Versorgung gewährleistet

Nach Ansicht der Ägivo ist die Versorgung in Alsbach-Hähnlein weiterhin gewährleistet – und war es auch während der zeitweisen Praxisschließung. Der Zusammenschluss tritt damit gegenteiligen Äußerungen unter anderem von Bürgermeister Sebastian Bubenzer entgegen. Grammbitter verweist auf das Ägivo-MVZ in Alsbach-Hähnlein und die Angebote der Genossenschaft in Zwingenberg. „Die Rückmeldung, die wir bekommen haben, war, das die Patienten, die vom Kreis-MVZ zu uns weitergeleitet wurden, dankbar waren, wie unkompliziert das ablief“, hebt die Sprecherin hervor.

Auch die Kreiskliniken selbst verweisen bei der Frage, was nach dem 14. November passieren soll, darauf, dass dieÄrztegenossenschaft Gesundheitsversorgung im Vorderen Odenwald (Ägivo) angekündigt hat, die Versorgung zu sichern: „Unabhängig davon machen wir uns Gedanken, wie es weitergehen kann und wie auch wir die Patientenversorgung sicherstellen können.“