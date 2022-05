Material aus Rohbau in Seeheim-Jugenheim gestohlen

Seeheim-Jugenheim. Ein Rohbau an der Wilhelm-Leuschner-Straße in Seeheim-Jugenheim ist ins Visier von Kriminellen geraten. Der Diebstahl wurde der Polizei am Dienstagmorgen angezeigt und kann einige Wochen zurückliegen. Ersten Ermittlungen zufolge stahlen die ungebetenen Gäste Baumaterialien, unter anderem Kabel, im Wert von mehreren tausend Euro. In diesem Zusammenhang werden sachdienliche Hinweise an das Kommissariat 42 bei der Polizei in Pfungstadt unter der Rufnummer 06157/9509-0 erbeten. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1