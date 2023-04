Mann bei Arbeitsunfall in Alsbach-Hähnlein schwer verletzt

Alsbach-Hähnlein. Bei einem Arbeitsunfall am Donnerstagvormittag (27.) ist ein 25 Jahre alter Mann in Alsbach-Hähnlein schwer verletzt worden, wie die Polizei berichtet. Gegen 11 Uhr wurden die Beamten über den Vorfall in der Georg-Fröba-Straße informiert. Aus noch nicht geklärter Ursache kam der Mitarbeiter einer Firma bei Elektrikarbeiten mit Starkstrom in Kontakt und hatte sich dabei Verbrennungen zugezogen.

AdUnit Content_1

Der Verletzte wurde umgehend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert. Im Zuge und für die Dauer der Rettungsmaßnahmen wurde die Georg-Fröba-Straße gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Für die weitere Klärung der genauen Ursache des Arbeitsunfalls wurde zudem die Abteilung Arbeitsschutz beim Regierungspräsidium Darmstadt informiert.