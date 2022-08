Seeheim-Jugenheim. Wegen der Kerb im Seeheim-Jugenheimer Ortsteil Malchen ist am 2. September, Freitag, von 18 bis 19.45 Uhr mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. In dieser Zeit findet der Festumzug statt, der in der Frankensteiner Straße beginnt und über die Dieburger Straße zur Bürgerhalle führt. Die Straßenverkehrsbehörde bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die Verkehrsbehinderungen. red

