Mal-Werkstatt stellt im Haus der Kirche aus

Zwingenberg. Die Bilder, die im Rahmen der Sommer-Mal-Werkstatt der Projektgruppe „Offene Kirche“ in der Evangelischen Gemeinde Zwingenberg entstanden sind, können derzeit im „Haus der Kirche“ in Heppenheim – dem Sitz des Evangelischen Dekanats Bergstraße – besichtigt werden. Wie Irmgard Wagner und Renate Weber, die beiden Organisatorinnen der alljährlich stattfindenden Sommer-Mal-Werkstatt, berichten, wurde die Werkschau mit dem Titel „Was ist Wirklichkeit?“ jetzt Anfang November eröffnet.

Die Bilder der 13 Hobbykünstlerinnen, die zum Thema „Farben des Kirchenjahres“ malten und von Bildungsreferentin Birgit Geimer in die Monochrome Malerei eingeführt wurden, sind in der Bergsträßer Kreisstadt bis zum Jahresende zu sehen. Birgit Geimer war es auch, die im Rahmen der Vernissage in das Ausstellungthema „Was ist Wirklichkeit?“ einführte und die Technik der Monochromen Malerei erläuterte. Dabei wird ausschließlich mit einer Farbe gearbeitet. Durch verschiedene farbige Untergründe und verschiedene Mischmöglichkeiten entstehen interessante Abstufungen.

Noch bis zum Jahresende

Sonja Stein aus Ober-Mumbach gestaltete die Ausstellungseröffnung musikalisch, sie sang drei Lieder aus unterschiedlichen Ländern und begleitete sich mit der Gitarre beziehungsweise der Shrutibox, einem indischen Instrument. So entstand eine ganz besondere Atmosphäre.

Irmgard Wagner gab einen Rückblick zu den Themen und Maltechniken, die im Laufe der 15-jährigen Geschichte der Sommer-Mal-Werkstatt bearbeitet beziehungsweise eingesetzt wurden. Auch für das nächste Jahr ist eine Werkstatt geplant. Mal sehen welches Thema und welche Technik ausgewählt werden. Man darf überrascht sein.

Die Ausstellung im „Haus der Kirche“ des Evangelischen Dekanats Bergstraße (Ludwigstraße 13) in Heppenheim kann bis zum Jahresende besucht werden: Montag von 9 bis 12 Uhr, Dienstag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr. Die Besucher müssen wegen der Coronavirus-Pandemie gemäß der 3G-Regeln nachweislich geimpft, genesen oder getestet sein. red