Zwingenberg. „Die Hälfte seines Lebens wartet der Fotograf vergebens“, so lautet ein Sprichwort, das so mancher Fotografenmeister seinem Azubi mit auf den Weg gegeben hat. Bei einem solchen Termin, bei dem unser Fotograf Thomas Neu eine halbe Stunde warten musste, fiel ihm ein Mäusebussard ganz in der Nähe auf.

Und so montierte er sein 500-mm-Teleobjektiv auf seine Kamera und fotografierte den schönen Vogel in seinem Revier am Rodauer Ortsrand. tn/Bild: Neu