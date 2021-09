Märchen mit Händen und Füßen erzählt

Zwingenberg. Im Rahmen der Reihe „Internationales Erzählfest in der Metropolregion Rhein-Neckar“ war jetzt die Erzählerin Maria Carmela Marinelli zu Gast in der Evangelischen Kindertagesstätte Zwingenberg. Veranstalter war einmal mehr das Heinrich-Pesch-Haus Ludwigshafen mit Unterstützung der BASF SE.

Die neunte Auflage der Veranstaltung stand unter dem Motto „Geschichten natürlich bunt“ und Maria Carmela Marinelli erzählt den Mädchen und Jungen in ihrem Programm „Zaubersamen und Wunderkerne“ über die kleinen Dinge im Leben. Denn auch „Dinge“ können Geheimnisse in sich tragen – zumindest für diejenigen, die wissen, wie man hinschaut und zuhört...

Erzählerin Maria Carmela Marinelli – zugleich Theaterpädagogin und Lehrerin – ist in Erzählprojekten in Berlin und Sachsen tätig, tritt regelmäßig auf mehreren internationalen Erzählfestivals auf und leitet Kurse zum Thema „Erzählen und Mehrsprachigkeit“ an der Universität Leipzig und Halle an. Sie erzählt auf Deutsch, Italienisch, Spanisch – und wenn die Sprache nicht mehr ausreicht, mit Händen, Füßen und einem großen Herzen, „bis die Luft brennt“. Da von konnten sich auch die Zwingenberger Kita-Kinder überzeugen.

In einer Pressemitteilung heißt es: „Unsere Welt steckt voller Wunder. Ohne unsere Erde können wir nicht leben und doch scheint es uns selbstverständlich, dass wir die begrenzten Ressourcen nutzen und verbrauchen. Geschichten können den Zauber und die Schönheit der Natur vermitteln und offenbaren ihre Kräfte und Verletzlichkeit. Geschichten werden emotional und sinnlich erlebt und hinterlassen tiefe Eindrücke und Gefühle. Sie liefern keine eindeutigen Antworten, laden aber ein, Fragen zu stellen und in der Begegnung eigene Antworten zu finden. In allen Kulturen hat sich in Geschichten die Beziehung zwischen Mensch und Natur abgebildet. Das Internationale Erzählfest möchte mit Geschichten aus Nah und Fern die Vielseitigkeit und Farbenpracht unserer Erde hervorheben.“

Im Rahmen des Erzählfestes besuchten Geschichtenerzähler aus aller Welt Kinder in Kitas und Grundschulen und schlugen dort ihr rotes Erzählzelt auf.

Entstanden ist das Internationale Erzählfest aus dem Projekt „Erzählwerkstatt“ der „Offensive Bildung“. In der „Offensive Bildung“ engagieren sich seit 2005 Wirtschaft, Spitzenverbände, Träger von Kindertagesstätten, Schulen, Wissenschaft und Fachpraxis gemeinsam für gute und vielseitige frühkindliche Bildung in den Kitas und Grundschulen in der Metropolregion Rhein-Neckar. Bis heute haben insgesamt mehr als 500 Kindertagesstätten, Grundschulen und pädagogische Fachschulen an den Projekten teilgenommen. Hierbei wurden über 4000 pädagogische Fach- und Lehrkräfte geschult und 47 000 Kinder erreicht. red