„Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“

Fast jeder hat gerade mindestens einen von ihnen zu Hause stehen. Es gibt sie in den unterschiedlichsten Farben und Formen. Wobei für viele der Inhalt das Wichtige daran ist. Die Rede ist von Adventskalendern. 24 Türchen, die uns auf dem Weg nach Weihnachten begleiten.

Für manch einen muss es jedes Jahr der eine Lieblingsadventskalender sein, ein anderer sucht sich immer wieder einen neuen Begleiter durch den Advent aus. Wie der Adventskranz, die Adventslieder oder der Besuch eines Weihnachtsmarktes gehört der Adventskalender auch fest in meine Tage vor dem Weihnachtsfest. Nicht nur Kinder freuen sich, wenn sie jeden Tag ein kleines Schokoladenstück, eine kurze Geschichte oder eine andere kleine Überraschung hinter dem nächsten Türchen finden. Es ist ein schönes Ritual im Advent, einmal am Tag alleine oder gemeinsam in der Familie ein Türchen zu öffnen und sich überraschen zu lassen.

Pfarrer Äneas Opitek. © Kath. Pfarrgruppe

Von einer Reise nach Lissabon sind mir vor allem noch die vielen bunten und außergewöhnlichen Türen in Erinnerung, die es dort unzählig gibt. Einige habe ich mit meiner Kamera festgehalten. Vor allem faszinierten mich ihre Farben und Formen. Das Aussehen der Tür verriet manchmal schon ziemlich viel von dem, was dahinter steckte. Immer wieder erlebte ich beim Betreten aber auch Unerwartetes.

Überraschen lassen

Das Öffnen von verschiedensten Türen gehört ganz fest zu unserem Alltag, nicht nur in der Adventszeit. Auch bis wir ein bestimmtes Ziel erreichen, müssen wir oft mehrere Türen öffnen. Manche Türen dürfen wir zusammen als Gemeinschaft betreten, manche öffnen sich automatisch, durch wieder andere müssen wir ganz alleine gehen. Es gibt aber auch Türen, die für uns verschlossen bleiben.

Der Advent lädt uns alle ein, uns immer wieder kritisch zu hinterfragen: Wem öffne ich die Tür zu mir? Wen lasse ich in meine Welt? Wo bleibe ich verschlossen? Was würde ich hinter meinem Türchen lieber verstecken? Gottes Türen sind für uns Menschen immer offen. Die Adventszeit ermutigt uns, hinter das Gottestürchen zu schauen und sich von ihm überraschen zu lassen und auch Wünsche zu äußern.

Am 3. Adventsonntag, dem Tag der Vorfreude auf das Weihnachtsfest, darf ich mit Vertrauen, aber auch mit vielen Fragen und Unsicherheiten auf Gott zugehen und mit IHM ein Zwiegespräch suchen. Denn Gott öffnet seine Tore in dieser Zeit besonders weit und schickt uns seinen Sohn in die Welt.