Vor vier Wochen wurde ein Grundstein gelegt. Eigentlich kein Grund, um vor dem vierten Advent eine Besinnung zu schreiben. Dennoch:

Diese Grundsteinlegung fand in Viernheim statt, in der Eyüp-Sultan-Moschee in der Fritz-Haber-Straße, ein ergänzender Neubau. Ich kenne das bisherige Gebäude seit langem von außen und innen.

Seine Gläubigen allen voran der langjährige Vorsitzende Receb Güzel sind mir wohl vertraut. Als Gast durfte ich ein Grußwort sprechen. Ich hatte ein Gebet ausgewählt, das von Ibn ‘Abbas stammt. Und zum Schluss überreichte ich eine dicke Bienenwachskerze. „O mein Gott, setze in mein Herz Licht, in meine Zunge Licht, in mein Gehör…“, so beginnt der Text.

Nach der Rezitation zitierte ich das Adventslied „Mache dich auf und werde Licht (...), denn dein Licht kommt“. Mit meinen Schülern in Hambach habe ich es öfters gesungen. Es steht jetzt als Nr. 1 im neuen Liederbuch der evangelischen Kirche „EG plus“. Das „Licht“ spricht unausgesprochen von Jesu Geburt.

Die Feier war zu Ende, als einer der anwesenden Muslime auf mich zu kam und sagte: „Danke, das ist auch mein tägliches Gebet: ‚ein wohlgefälliges Licht’ zu werden“. Koran und Jesus standen bei der Viernheimer Grundsteinlegung auf einmal auf gleicher Ebenen: 35 Jahre christlich-islamischer Dialog im Kreis Bergstraße.

Ich grüße Sie und wünscht Ihnen in diesen Weihnachtstagen eine gute Nachbarschaft zwischen Christen und Muslimen.