Zwingenberg. Der Spruch ist Bestandteil eines Werbeklassikers aus den Siebzigerjahren: „Das ist Qualität – Tröpfchen für Tröpfchen“, so wurde mit Rudi-Carell-Akzent in einem TV-Spot für Kondensmilch der holländischen Marke B&B geworben. Die Älteren unter uns erinnern sich noch… Kondensmilch wird zwar nicht durch die Leitungen fließen, aber am Ende sollen es auch im vorliegenden Fall Tröpfchen sein, die zur Steigerung des Geschmacks – vor allem aber von Qualität und Quantität – beitragen sollen: Die Rede ist von der Tröpfchenbewässerung, die im Zuge der Flurbereinigung am Zwingenberger Luciberg installiert wird (wir haben berichtet). Jetzt hat der Magistrat auch seine formale Genehmigung dafür erteilt, dass zur Bewässerung der Weinberge in der Lage „Alte Burg“ das Wasser aus den städtischen Quellen, die ursprünglich der Zwingenberger Trinkwasserversorgung dienten, auch tatsächlich verwendet werden darf. Das teilte Bürgermeister Holger Habich in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung mit.

Bekanntermaßen sind die drei Quellen in den Höhenlagen des ältesten Bergstraßenstädtchens, deren Wasser in einer Mixtur aus Brunnenwasser sowie Wasser der Riedgruppe Ost ins Zwingenberger Netz eingespeist wurde, vor einigen Jahren aus hygienischen Gründen von der Trinkwasserversorgung abgehängt worden.

Eine Reaktion auf den Klimawandel Die Installation eines Systems zur Tröpfchenbewässerung der Wingerte in der Zwingenberger Weinlage „Alte Burg“ am Luciberg ist ein Novum an der Hessischen Bergstraße und eine Reaktion auf die klimatischen Veränderungen der vergangenen Jahre. In Zukunft geht man in Weinbau und Landwirtschaft von noch heißeren und trockenen Sommern aus. In bestimmten Lagen wäre der Weinbau ohne künstliche Infiltrierung des Bodens stark gefährdet. Die Zwingenberger Winzer Jan Faber und Gerold Hartmann bestätigen das. Dauerhaft sei eine Bewirtschaftung der Zwingenberger Steillagen an dieser Stelle ohne Bewässerung kaum möglich. Ansonsten würden die Erträge durch zunehmende Trockenschäden reduziert. Künftig wird ein Teil des Wassers aus den drei lokalen Quellen in den Hanglagen über eine nahe Pumpstation zu den Rebstöcken transportiert. Von den zusammen etwa 20 000 Kubikmetern Wasser pro Jahr sollen zwischen 1500 und 2000 Kubikmeter in den Wingert fließen. Und das bevorzugt während der Vegetationsphase zwischen April und Juni. Die Herstellung der Bewässerungsanlage erfolge für die Teilnehmergemeinschaft – also die Besitzer der bewirtschafteten Flächen – übrigens „sehr kostengünstig“, so Bürgermeister Holger Habich. Weil die öffentliche Hand die Flurbereinigung bezuschusst, müsse vor Ort lediglich ein Eigenanteil von 25 Prozent bezahlt werden. Von dem rund 870 000 Euro teuren Projekt übernehmen Europäische Union, der Bund und das Land Hessen 655 000 Euro. Und vom 25-prozentigen Anteil der Teilnehmergemeinschaft in Höhe von rund 215 000 Euro übernimmt die Stadt 135 000 Euro. Auf die Winzer entfallen rund 80 000 Euro. mik/red

Die Politik lieferte sich einen rund zehn Jahre währenden Schlagabtausch über die Frage, wie die Wasserversorgung der Kernstadt – der Stadtteil Rodau wird bereits seit über einem halben Jahrhundert durch die Riedgruppe Ost versorgt – sichergestellt werden soll. Zur Debatte stand nicht nur der Neubau eines Brunnens, sondern auch die Sanierung der Quellen. Die Neubaupläne für einen Brunnen liegen auf Eis, die Sanierung der Quellen indessen ist vom Tisch – deren Wasser, so lautet ein Stadtverordnetenbeschluss aus dem Jahr 2016 – soll „dauerhaft“ nicht mehr für die Trinkwasserversorgung genutzt werden.

Kein Widerspruch

Dass das Quellwasser aus hygienischen Gründen zwar nicht als Trinkwasser, aber dennoch zur Bewässerung bei der Herstellung des Lebensmittels Wein benutzt werden darf, ist dabei kein Widerspruch: Beim Thema Hygiene spielten Schwebstoff eine Rolle, die – wollte man das Quellwasser als Trinkwasser ins Netz einspeisen – erst durch aufwendige Filterung hätten beseitigt werden müssen. Zur Weinbergsbewässerung taugt das Wasser allemal.

Konditionen noch nicht verhandelt

Der Magistrat geht davon aus, dass pro Jahr 1800 Kubikmeter Wasser für die Tröpfchenbewässerung nötig sind. Überschüssiges Wasser aus den Quellen wird weiterhin der Kanalisation, später der Vorflut zugeführt. Und reicht die Schüttung der Quellen nicht aus, dann wird Wasser aus dem Trinkwassernetz verwendet. Was die Winzer für den Betrieb der Bewässerung bezahlen müssen, das steht noch nicht fest, dazu Rathauschef Habich: „Sowohl die rechtliche Organisationsform für die Weinbergsbewässerung, als auch die Konditionen zur Abgabe des Wassers müssen im nächsten Schritt noch festgelegt werden.“ Genehmigt wurde vom Magistrat neben der Verwendung des Quellwassers auch die Errichtung eines kleinen Technikbauwerks auf dem Gelände des städtischen Hochbehälters.