Losgehen und anpacken, aber auch zuhören

„Wenn das so ist, dann brauche ich ja nichts mehr zu tun“, entgegnet mir eine Mitarbeiterin in meiner früheren Gemeinde, als ich sie frage, was sie denkt, wenn sie folgenden Wochenspruch aus dem Epheserbrief hört:

Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch: Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. (Epheser 2,8)

Die Botschaft, zur Gnade Gottes erst einmal nichts beitragen zu können, stellte das Handeln dieser Frau in Frage. Sie dachte immer, dass sich ihr Handeln und ihr Engagement für die Gemeinde auszahlen müsste. Vielleicht nicht in barer Münze, aber doch in der Sicherheit, vor Gott Gefallen zu finden. „Wenn ich etwas tue, dann muss sich das doch lohnen.“ Solche Gedanken sind uns vielleicht auch schon gekommen. Wir investieren und es gibt eine Dividende. Tatsächlich ist aber die Botschaft der Gnade Gottes etwas anders gelagert.

Was eine Begnadigung bedeutet ist, uns vermutlich geläufig: Dass nämlich „Gnade vor Recht ergeht“. Hier sind wir der Sache schon auf der Spur: Gottes Liebe kommt uns entgegen. Erst einmal ohne Vorbedingung, so wie Jesus es uns in seinem Leben klar- und vorgemacht hat. Und doch ist sein Zuspruch der Liebe und Nähe Gottes nicht tatenlos. Im Zuspruch liegt oft auch ein Auftrag.

Die Begegnung mit Jesus bringt beispielsweise den reichen Zöllner Zachäus zum Umdenken und zum Handeln, wenn Zachäus sagt: „Siehe Herr, die Hälfte meines Besitzes gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück“. Bei der Geschichte vom barmherzigen Samariter (Lukas 9) gibt Jesus uns den Ratschlag, es dem barmherzigen Samariter gleich zu tun: „Hilf anderen ohne Ansehen der Person“.

Und dennoch ist das Handeln nicht die einzige Aufgabe, die wir als Christen haben. Ein Tipp für das gelebte Christsein kann sein: Einerseits innehalten und sich andererseits aber auch bewegen. Man könnte auch sagen: Hören und handeln! Wie ich das meine? Dazu eine kurze Geschichte:

Drei junge Männer, die vor nichts Angst zu haben schienen, wanderten von einer Nordseeinsel aus bei Ebbe auf das Wattenmeer Richtung Festland hinaus. Weit waren sie gelaufen, tief hatten sie die gute Luft eingesogen, fröhlich hatten sie miteinander geredet. Aber dann überfiel die Männer von einer Minute zur anderen dichter Nebel. Sie fassten sich bei der Hand und wollten zum Ufer rennen. Doch im dichten Nebel verloren sie die Orientierung. Sie rannten erst in die eine und dann in die entgegengesetzte Richtung, aber sie konnten das rettende Ufer nicht finden. Dann kam zum Nebel das Wasser. Langsam stieg die Flut. In dem immer höher werdenden Wasser kämpften die Männer um den rettenden Weg. Dann sagte einer von ihnen: „Jetzt lasst und mal ganz still sein, den Atem anhalten und uns nicht rühren.“ Mit dem Finger tastend und den Ohren horchend prüfte er die Richtung des Wassers, denn bei Flut läuft das Wasser auf das Ufer zu. Nach dem Horchen rannten sie ein kurzes Stück. Dann wieder Stille und Horchen, dann wieder laufen. So erreichten sie schließlich doch das rettende Ufer.

Welches Verhalten hat sie gerettet? Das Stille-Sein oder das Laufen?

Ich denke: Beides hat sie bewahrt. Einfach nur laufen, das hilft nicht weiter, wenn man die richtige Richtung nicht findet. Aber einfach nur still sein und warten, das hätte ebenfalls den Untergang bedeutet

Nur in der Spannung und Ergänzung von Hören und Handeln lag die Überlebenschance.

So ist es auch im Glauben und im Leben. Wir sollten immer wieder innehalten und uns öffnen für Gottes Zuspruch. Losgehen und anpacken, aber auch wieder zuhören. Auf Gottes Weisung hören, aber auch aufbrechen und tun, womit er uns beauftragt. Einfach, weil es uns und anderen gut tut.