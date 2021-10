Lokalschau der Kleintierzüchter in Zwingenberg

Zwingenberg. Der Kleintierzuchtverein Zwingenberg lädt zum Besuch seiner Lokalschau ein, die er am Wochenende – 16. und 17. Oktober, Samstag und Sonntag – auf der vereinseigenen Zuchtanlage in Nachbarschaft zur Ranch des Country-Clubs veranstaltet. Wie Marc Rotschadl schreibt, beginnt die Ausstellung einer Vielzahl von Tieren – darunter Hühner, Tauben und Enten – am Samstag um 15 Uhr und am Sonntag um 10 Uhr. Weitere Tiere sind beim Spaziergang über die Zuchtanlage zu sehen. Bewirtet werden die Besucher mit selbstgebackenem Kuchen und Kaffee. Besucher müssen die 3G-Regel einhalten, also nachweislich geimpft, genesen oder getestet sein. red

