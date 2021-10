Zwingenberg. Am 16. und 17. Oktober, Samstag und Sonntag, lädt der Kleintierzuchtverein Zwingenberg zu seiner Lokalschau auf die Zuchtanlage in Zwingenberg ein. Eine Vielzahl von Hühnern, Tauben und Enten erwartet die Besucher am Samstag ab 15 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr. Für eine Bewirtung wird an beiden Tagen mit hausgemachtem Kuchen und Kaffee gesorgt. Die Besucher müssen die 3 G-Regel (geimpft, genesen oder getestet) beachten. em

