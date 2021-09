Lkw rammte Torpfosten in Zwingenberg

Zwingenberg. Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich bereits am Donnerstag der vergangenen Woche, 23. September, ereignet hat. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen berichtet, kam es an dem genannten Tag im Zeitraum zwischen 6.30 und 11.30 Uhr in Zwingenberg und dort im Bereich der Straße „In den Bruchgärten“ zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß gegen den Torpfosten einer Firmenzufahrt. Der Sachschaden beträgt mindestens 1000 Euro.

Ersten Ermittlungen zufolge handelt es sich bei dem Fahrzeug, mit dem der Unfall verursacht wurde, um einen Lkw der Marke Daimler-Benz. Die Polizeistation Bensheim bittet unter der Telefonnummer 06251 / 84680 um sachdienliche Hinweise. ots