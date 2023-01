Seeheim-Jugenheim. In der Lindenstraße in Jugenheim und dort in Höhe des Anwesens mit der Hausnummer 7 müssen die Gemeindewerke Seeheim-Jugenheim Erschließungsarbeiten durchführen, die für Anwesen an der Hauptstraße erforderlich sind. Darauf weist die Gemeinde in einer Pressemitteilung hin. Wie es aus dem Rathaus weiter heißt, ist dafür eine Vollsperrung der Lindenstraße bis voraussichtlich 3. Februar unumgänglich. red

