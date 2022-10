Der Liedermacher Jürgen Poth aus Spachbrücken bei Reinheim stellt am 27. Oktober, Donnerstag, ab 19 Uhr im Saal des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) sein neues Musikprogramm vor: In „Jüdische Nachbarn – Rede mer mal Tacheles“ wird früheres jüdisches Leben in Deutschland in vielen Facetten darstellt.

Veranstalter ist der Arbeitskreis Zwingenberger Synagoge „Über das jüdische Leben wissen

...