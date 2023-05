Liederabend in Jugenheim

Jugenheim. Am Freitag, 5. Mai, lädt der Arbeitskreis Kirche und Kultur gemeinsam mit dem Förderverein der Evangelischen Bergkirche Jugenheim zu einem Liederabend mit Daniel Wagner (Tenor) und Andreas Wagner (Klavier) ein. Es erklingen Lieder von Robert Schumann, Justus Hermann Wetzel, Henri Duparc und Ralph Vaughan Williams.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das zentrale Werk des Liederabends ist der ausdrucksstarke Liederzyklus „Songs of Travel“ des englischen Komponisten Ralph Vaughan Williams. Die „britische Winterreise“, wie der Zyklus oft bezeichnet wird, vereint wie in Schuberts Meisterwerk die Themen Wandern, Trennung, Einsamkeit und Naturerleben – allerdings erfüllt von Stolz, Melancholie und Zärtlichkeit. Ergänzt wird das Programm durch Hesse-Vertonungen Justus Hermann Wetzels und weitere Höhepunkte der Liedkunst.

Der Tenor Daniel Wagner hat seine musikalischen Wurzeln in der Hessestadt Calw und ist regelmäßig an vielen deutschen Opernhäusern zu hören unter anderem über zehn Jahre als lyrischer Tenor am Theater Osnabrück. Beginn ist um 19.30 Uhr im Ev. Gemeindehaus in Jugenheim, Lindenstraße 6.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Klassik Konzert des Richard-Wagner-Verbands in Ladenburg findet Anklang Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Veranstaltung Eröffnung der Schwetzinger SWR-Festspiele: In Schönheit geht die Welt zu Bruch Mehr erfahren Royals Betont locker zum Hochzeitstag: William und Kate auf Rädern Mehr erfahren

Der Eintritt ist frei, es wird um eine Spende zur Unterstützung der Veranstaltungsreihe gebeten. red