Liberale Runde in Zwingenberg zum Thema Bioökonomie

Zwingenberg. „Nachhaltig und klimaschonend: Ist die Bioökonomie das Wirtschaftsmodell der Zukunft?“ So lautet der Titel der nächsten „Liberalen Runde“, zu der die Zwingenberger FDP für den 1. Juni, Mittwoch, ab 19 Uhr in den „Bunten Löwen“ (Löwenplatz 6) einlädt. Wie Nick Diefenbach für den Vorstand der örtlichen Freidemokraten mitteilt, wird der promovierte Biologie Holger Zinke – Mitgründer der Brain Biotech AG und Träger des Bundesumweltpreises – an diesem Abend als Gesprächspartner zur Verfügung stehen. In einer Pressemitteilung heißt es dazu:

„Dr. Holger Zinke hat die Bundesregierung als Mitglied des Bioökonomierats beraten, vielfach zum Thema Bioökonomie publiziert und gilt einer breiten Öffentlichkeit als Wissenschaftler und Unternehmer mit Weitsicht.“

Bei dem Gespräch sollen neben der Begriffsklärung „Was ist Bioökonomie?“ Aspekte wie bioökonomische Anwendungen im Alltag, die volkswirtschaftliche Bedeutung der Bioökonomie in Deutschland, die Zielkonflikte sowie die Zukunftspotenziale der Bioökonomie berücksichtigt werden.

Wie immer bei den „Liberalen Runde“ spendiert die FDP den Teilnehmern das erste Getränk. Um eine Anmeldung auf der Webseite der Freidemokraten wird gebeten. red