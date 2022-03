Von Michael Ränker

„Die nächste B 3-Baustelle folgt 2022“, so titelte der Bergsträßer Anzeiger im Mai des vergangenen Jahres auf seiner Zwingenberg-Seite und kündigte an, dass im Laufe dieses Jahres der letzte Abschnitt der Bundesstraße erneuert werden soll: Hessen Mobil plane eine Deckensanierung von der Einmündung Alsbacher Straße (alte Bergstraße / L3100) bis zur SurTec-Straße am

...