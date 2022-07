Am 10. September, Samstag, lädt das Freibad in Jugenheim ausnahmsweise nicht nur zum Schwimmen, sondern auch zu einer Lesung ein. Im Rahmen des neuen Themenschwerpunktes der Kultur-Region „Verein(t) gestern und heute“ haben sich Kommunen, Landkreise, Freibadbetreiber und Freibadvereine zu einer Lesereihe zu Marieluise Fleißers Roman „Eine Zierde für den Verein“ zusammengeschlossen. In

...