Leo Ohrem bleibt Vorsitzender des Zwingenberger Mobile-Vereins

Zwingenberg. Der Theaterverein, der im Gewölbekeller des Alten Amtsgerichts in Zwingenberg seit gut vier Jahrzehnten das Theater Mobile betreibt, hatte kürzlich zu seiner alljährlichen Mitgliederversammlung eingeladen. Im Mittelpunkt stand die Neuwahl des Vorstands, bei der Leo Ohrem in seiner Funktion als Vorsitzender ebenso bestätigt wurde wie sein Stellvertreter Mike Kneißl und Regina Hobert-Rivera als Beisitzerin.

Neu in dem auf zwei Jahre gewählten Leitungsgremium mitarbeiten werden Birgitt Lange als Kassenwartin sowie Monika Hartz als Schriftführerin. „Damit ist ein Stabwechsel gepaart mit Kontinuität gut gelungen“, heißt es in der Pressemitteilung des Mobile-Vereins.

Der Vorstandswahl vorausgegangen war der Rechenschaftsbericht von Vorsitzendem Leo Ohrem, der das vergangene Jahr Revue passieren ließ. Auch 2021 war stark durch die Coronavirus-Pandemie geprägt. Trotzdem blickte man auf einige Highlights im vergangenen Jahr zurück. Die Eigenproduktion hatte mit dem Musical „Heartbreak Inn“ zwar mit großen Einschränkungen im Probenbetrieb zu kämpfen, führte aber schlussendlich zu einem viel gelobten und bei Gästen wie dem Ensemble genossenen Ergebnis. Das Sommerfest war trotz durchwachsenen Wetters wieder sehr gut besucht, wie auch eigentlich alle Gastspiele, die noch stattfinden durften. Bei manchen konnte die große Publikumsnachfrage nur mit Doppel-Terminen bedient werden.

In stürmische Zeiten stabil

Die ständig wechselnden Bedingungen und Regularien in Folge der Corona-Krise machten sowohl den Verantwortlichen des Vereins als auch den Gästen sehr zu schaffen. Mit zunehmender Erfahrung konnte der Vorstand das Schiff in diesen stürmischen Zeiten auch finanziell in stabilem Fahrwasser halten. All dies gelang aber nur durch die starke ehrenamtliche Unterstützung der Vereinsmitglieder sowie wohlwollender Gäste und Freunde.

Gäste wie auch Mitglieder können sich auf ein Jahr mit der neuen Eigenproduktion im Theaterbereich, deren Vorbereitung schon begonnen hat, und ein Programm voller Highlights freuen. Auch das Tanztheater probt schon intensiv und wird im Frühjahr zu seinem 40-jährigen Bestehen auf die Bühne treten. red