Das Theater Mobile weist auf einen Auftritt zweier Akteure des Kabarett-Ensembles „Leipziger Pfeffermühle“ hin – Dieter Richter und Burkhard Damrau gastieren am 25. Februar, Freitag, ab 20 Uhr mit dem Programm „da capo“ im Gewölbekeller des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) in Zwingenberg. In der Ankündigung der Mobilisten heißt es:

„Mit dem Programmtitel ,da capo’ – lateinisch für ,von

...