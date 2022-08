Leben wie Gott in Frankreich

Zwingenberg. Der Freundeskreises Pierrefonds lädt am Freitag, 19. August, zu einem Vortrag mit dem Thema „Luxus in Frankreich“ ein. Referent ist Sebastian Knöpker, Heidelberg (geb.1975), der sich wissenschaftlich mit der französischen genussvollen Leichtigkeit – unter anderem mit der französischen Küche – befassen wird.

Der Vortrag beginnt um 20 Uhr im Großen Saal des Alten Amtsgerichts in Zwingenberg, Obertor 1. Der Eintritt ist frei und Gäste sind willkommen. Knöpker ist Mitarbeiter der Université Louvain-la-Neuve, Philosoph und Politikwissenschaftler und Hedonist.

In der Ankündigung heißt es: „Hedonismus ist eine in der Antike begründete Lehre, nach der das höchste ethische Prinzip das Streben nach Sinneslust und -genuss und somit im Prinzip Luxus ist. Frankreich ist berühmt für seine Luxuskultur. Luxus ist die Kunst, teure und erlesene Gegenstände über ihr bloßes Vorhandensein hinaus über Atmosphäre und Ambiente aufzulösen. Der Mehrwert des Luxus ist das Flair“, sagt Sebastian Knöpker.

Die Lust am Übermaß

Was in Deutschland als überflüssig gilt, das ist im französischen Luxus die selbstverständliche Lust am Übermaß. Die Verausgabung von Lebenskraft, Geld und Besitz dient dabei der Steigerung von Lust und Leben, also dem Elan. Wie diese Verausgabung als l’art de vivre gelingt, wird auch anhand der Mode und der Convivialité (Geselligkeit) gezeigt. Letztere dient nicht nur der Unterhaltung, sondern auch der Identitätsfindung und Einbindung in die Gesellschaft.

Mit der Vortragsveranstaltung am 19. August beginnt der Freundeskreis Pierrefonds in Zwingenberg nach einer langen Corona-bedingten Pause diverse Aktivitäten. red