Langhantel und Zumba beim TuS

Zwingenberg. Der Turn- und Sportverein Zwingenberg weist in einer Pressemitteilung auf zwei neue Kursangebote hin:

Hot Iron ist ein kraftvolles Fitnessprogramm mit der Langhantel.

Bei diesem Ganzkörper-Workout für Männer und Frauen sind optimale Trainingseffekte und Spaß garantiert. „Dieser Kurs ist der ideale Einstieg ins Langhanteltraining und außerdem ein perfekter Kurs für ein Ganzkörper-Training ohne viel Tamtam“, heißt es in der TuS- Kursbeschreibung. Hot Iron ist ein einfaches, aber sehr effektives Kraftausdauertraining. „Wer über sein alltägliches Bauch-Beine-Po-Training hinaus mehr für sich tun möchte und neue Reize für sein Training finden will, ist hier genau richtig.“ Der Kurs findet immer montags von 19 bis 20 Uhr statt und beginnt nach den Osterferien am 24. April. Mitzubringen sind neben Sportbekleidung, Hallenschuhe und ein Handtuch.

Der TuS-Zumba-Kurs geht in die nächste Runde und startet am 27. April, einem Donnerstag, um 19.30 Uhr.

Anmeldungen für beide Kurse können ab dem 3. April auf der Webseite des Vereins vorgenommen werden. red