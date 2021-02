Zwingenberg. Zwei Mal hat die Biodiversitätenkonferenz im Landkreis Bergstraße bereits getagt: Noch vor der Coronavirus-Pandemie als Präsenzveranstaltung mit 160 Teilnehmern in Mörlenbach, jetzt bei der zweiten Auflage in Folge der Krise als Online-Format mit 150 Personen. Beide Male war der Zwingenberger Ulrich Kühnhold mit dabei – eine Folge seiner Teilnahme:

Bei der Beratung des Haushaltsplan-Entwurfs im Haupt- und Finanzausschuss (HFA) der Stadtverordnetenversammlung beantragte der Fraktionsvorsitzende der Gemeinschaft für Umweltschutz und Demokratie (GUD) Zwingenberg ein Budget in Höhe von 2000 Euro für den Beitritt der Stadt zum geplanten Landschaftspflegeverband. Wenn im Frühjahr – nach der Kommunalwahl – im Landkreis Bergstraße diese Organisation gegründet wird, dann soll von Anfang an auch das älteste Bergstraßenstädtchen mit von der Partie sein.

Gründungsmitglied werden

So sah das auch SPD-Stadtverordneter Peter Kaffenberger: Der Stadt stehe es gut zu Gesicht, „als Gründungsmitglied beizutreten“. Das Budget wurde im HFA mehrheitlich gebilligt – allerdings kommt das noch nicht einem Beschluss über den Beitritt zum Verband gleich:

Während in anderen Bergsträßer Kommunen in den Stadtverordnetenversammlungen oder Gemeindevertretungen über das Für und Wider von Landschaftspflegeverbänden und den Beitritt der entsprechenden Städte oder Gemeinden bereits diskutiert und beschlossen wurde, fand in Zwingenberg zu diesem Thema noch keine wirkliche Debatte statt. In Einhausen oder Lorsch wurde bereits beschlossen, dem Landschaftspflegeverband beizutreten.

Biologische Vielfalt erhalten

Die Initiative, einen Landschaftspflegeverband im Kreis Bergstraße zu gründen, geht von der Biodiversitätenkonferenz aus, zu der der Hauptamtliche Kreisbeigeordnete Karsten Krug (SPD) erstmals vor einem Jahr eingeladen hatte. Eine Arbeitsgruppe der Konferenz beschäftigt sich zurzeit mit der Verbandsgründung. Die aus CDU und SPD bestehende Große Koalition auf Kreisebene hat beschlossen, für die Verbandsgründung im Bergsträßer Etat 2021 ein Budget von 25 000 Euro bereitzustellen. Ein Vorschlag der Grünen, die Mittel auf 50 000 Euro zu erhöhen, fand im Kreistag jedoch keine Mehrheit.

Nach Einschätzung von Hessens Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) nehmen „Landschaftspflegeverbände eine Schlüsselrolle ein beim Erhalt der biologischen Vielfalt in Hessen.“ Das Land Hessen hat laut einer Pressemitteilung des Umweltministeriums das Ziel, in allen Landkreisen Landschaftspflegeverbände zu etablieren. Derzeit bestehen demnach bereits in acht von 21 hessischen Landkreisen Landschaftspflegeverbände und weitere neun sind in der Gründung.

Für den Arten- und Naturschutz komme den Landschaftspflegeverbänden eine bedeutende Rolle zu, so Hinz. Diese kennen die Gegebenheiten vor Ort sowie die wesentlichen Ansprechpartner wie Verbände und Organisationen. „Erfolgreiche Artenschutzprojekte für das Braunkehlchen im Lahn-Dill-Kreis oder für das Rebhuhn in Schwalm-Eder zeigen uns, dass engagierte und zielgerichtete Arbeit gute Ergebnisse bringt,“ wird die Ministerin in der Pressemitteilung zitiert.

Konkrete Projekte sind das Ziel

In Landschaftspflegeverbänden sollen konkrete Maßnahmen geplant und durchgeführt werden. Dazu gehören beispielsweise die Anlage von Blühflächen, die landschaftsgerechte Pflege von Gehölzen, Hecken und Streuobstwiesen oder die naturschutzgerechte Nutzung von Grünland – passgenau für die jeweilige Region.

Die zu erwartenden Kosten für den Mitgliedsbeitrag im Verband sollen sich laut aktuellen Planungen auf zehn Cent pro Einwohner belaufen. Eineinhalb Personalstellen sollen laut den Vorgaben des Landes geschaffen werden. Im Gegenzug sollen die beteiligten Kommunen Leistungen abrufen können und konkrete Vorteile durch die Mitgliedschaft haben. So soll der Verband Ansprechpartner für die Kommunen in allen Fragen der Landschaftspflege sein. Der Vorstand des Verbandes soll zu je einem Drittel durch die Kommunen sowie mit Vertretern aus den Bereichen Naturschutz und Landwirtschaft besetzt werden.

Das Land Hessen hat laut Pressemitteilung des Umweltministeriums für den Ausbau der Landschaftspflegeverbände, für Naturschutzprojekte und die Koordinierungsstelle seit 2017 rund 1,9 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Um die Arbeit der Verbände und das dafür benötigte das Fachpersonal langfristig finanzieren zu können, wurde eine Förderrichtlinie erarbeitet. In Zusammenhang mit der neuen Förderrichtlinie ist nach Angaben des Umweltministeriums für 2021 eine Steigerung der Landesmittel auf insgesamt 2,7 Millionen Euro geplant.

Dachverband unterstützt

Die Arbeit der Verbände wird seit Herbst 2019 von der Koordinierungsstelle des Deutschen Verbands für Landschaftspflegeverbände (DVL) unterstützt. Das DVL-Landesbüro Hessen soll bei Fragen der Vereinsgründung helfen, die Interessen der Landschaftspflegeverbände bündeln und einen Austausch untereinander bündeln. mik/red