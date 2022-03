In diesem Frühjahr wird im Rahmen des Zensus 2022 – einer Volkszählung – erhoben, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen oder arbeiten. Diese Erhebung, die alle zehn Jahre erfolgt, ist eine der Datengrundlagen für viele Entscheidungen in Bund, Ländern und den Kommunen. Auch in Zwingenberg und Rodau werden Haushalte ausgewählt und befragt – eben dazu sind Interviewer nötig, die

...