In der Jakob-Delp-Halle des Turn- und Sportvereins Zwingenberg fand am Donnerstagabend die Verleihung des Ehrenbriefs des Landes Hessen an die langjährige Vereinsvorsitzende Anette Klüber-Meyer statt.

Der Landesehrenbrief ist eine Auszeichnung des Hessischen Ministerpräsidenten für außergewöhnliches ehrenamtliches Engagement im Bereich der demokratischen, sozialen oder kulturellen

...