Kursangebot des Familienzentrums: Mit Power-Point Referate gestalten

Zwingenberg. Das Familienzentrum Zwingenberg weist auf ein Kursangebot mit dem Titel „Referate in Power-Point richtig gestalten“ (FK 044) hin. Kursleiterin Alexandra Becker wendet sich mit ihrem Angebot an Kinder ab der vierten Klasse. Die vier 90-minütigen Einheiten finden mittwochs (27.10., 3.11., 10.11. und 17.11.) jeweils von 17 bis 18.30 Uhr im Vereinsraum des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) in Zwingenberg statt. Die Teilnahme kostet 79 Euro. Über den Inhalt heißt es:

„Du möchtest lernen, wie man mit Power-Point ein Referat gestalten kann? In unserem Einsteigerkurs lernst du, wie man mit Inhalte visualisiert und eine überzeugende Präsentation halten kann. Folgende Themen werden behandelt: Struktur und Design der Präsentation festlegen, Folienhintergründe, Schriftarten, Schriftfarbe und Folienlayout, Videos und Bilder einfügen, Grafiken, Tabellen und Diagramme nutzen sowie Folien animieren.“ Für die Anmeldung zum Kurs ist ein eigener Computer mit Power-Point von Microsoft erforderlich. Von Vorteil ist, wenn die Teilnehmer bereits Ideen für eine Präsentation mitbringen.

Anmeldungen im Familienzentrum Zwingenberg im Alten Amtsgericht (Obertor 1), Telefon: 06251/8690494, E-Mail: info@famizz.de, Bürozeiten: dienstags und freitags von 9 bis 11 Uhr.