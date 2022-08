Die Kreisvolkshochschule (Kvhs) Bergstraße bietet demnächst in Zwingenberg Präventionskurse zur Stärkung beziehungsweise zur Regeneration des Bewegungsapparats an. Der Startschuss dafür fällt am 19. September; die Kurse finden ab dann stets montags im Saal des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) statt. Nachfolgend ein Überblick über das Kursangebot:

Ein Weg zu mehr ...