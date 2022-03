Kurs in Zwingenberg: Osterkarten mit Heißwachs malen

Zwingenberg. Das Familienzentrum Zwingenberg in Trägerschaft des Pro-Kind-Vereins weist auf ein Angebot mit dem Titel „Encaustic-Osterkarten“ (Kursnummer: FE010) hin. Kursleiterin Kathrin Schmidtke wendet sich mit diesem Angebot an Kinder ab neun Jahren sowie an Erwachsene. Termin ist der 11. März, Freitag, von 18 bis 21 Uhr; Veranstaltungsort ist der Vereinsraum des Alten Amtsgerichts (Obertor 1). Die Kursgebühr beträgt 24 Euro; die Teilnehmer sollen Kleidung anziehen, die schmutzig werden darf, und eine Küchenrolle mitbringen. In der Ankündigung heißt es:

„Encaustic-Technik“

„Der Kurs richtet sich an alle, die Spaß am Umgang mit Farben und Formen haben und etwas Neues ausprobieren wollen. Entstehen sollen Karten für Ostern, die sich als Mitbringsel und Geschenke eignen. Der Einstieg in die Heißwachs-Malerei - die sogenannte Encaustic-Technik - erfolgt spielerisch und ohne Anspruch auf Perfektion. Charakteristisch für die Encaustic-Malerei sind faszinierende Strukturen, Lichteffekte und leuchtende Farben. Mittels eines Gerätes, das wie ein kleines Bügeleisen aussieht, sollen fantastische Bilder und Karten in den Formaten DIN A6 oder DIN A5 entstehen.“

Anmeldung im Familienzentrum im Alten Amtsgericht (Obertor 1) in Zwingenberg, Telefon: 06251/8690494, E-Mail: info@famizz.de, Bürozeiten: dienstags und freitags von 9 bis 11 Uhr. red

