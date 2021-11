Kurs in Zwingenberg: Adventskranz selber binden

Zwingenberg. Das Familienzentrum Zwingenberg in Trägerschaft des Pro-Kind-Vereins weist auf einen Kurs mit dem Titel „Adventskranz selber binden“ (FE 012) hin, mit dem sich Kursleiterin Waltraut Rochna am 25. November, Donnerstag, an Erwachsene richtet. Der Kurs findet von 19 bis 22 Uhr im Vereinsraum des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) in Zwingenberg statt. Die Teilnahme kostet 15 Euro, darin sind die Materialien nicht enthalten – Tannenzweige, Strohkranz und Dekoration müssen die Teilnehmer selbst mitbringen. Anmeldungen im Familienzentrum im Alten Amtsgericht (Obertor 1), Telefon: 06251/8690494, E-Mail: info@famizz.de, Bürozeiten: dienstags, freitags von 9 bis 11 Uhr. red

