Der Künstlerkreis Seeheim-Jugenheim weist auf eine Ausstellung der „sieben Dienstagsmaler“ der Bessunger Knabenschule hin, die demnächst in der Galerie im Alten Rathaus in Jugenheim (Hauptstraße 14) ausstellen werden. Wie Dörte Hartmann berichtet, präsentieren die befreundeten Kunstschaffenden unter dem Titel „Querschnitt III“ neue Werke. Gezeigt werden 21 Bilder in Acryl auf Karton, immer im

...