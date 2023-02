Kultur im Schloss Heiligenberg

Seeheim-Jugenheim. Der Verein „Kultur im Schloß Heiligenberg“ weist auf sein Programm 2023 hin. Laut Pressemitteilung hat sich der Verein entsprechend seines Kulturauftrages auch in diesem Jahr wieder zum Ziel gesetzt, einem interessierten Publikum hochrangige Konzerte in einem wunderschönen Ambiente – im Gartensalon oder Open Air – anzubieten. Der Vereine kann sowohl „Neulinge“ als auch „alte, gerne gesehene Bekannte“ auf dem Heiligenberg präsentieren.

Die Saison beginnt am 25. Februar, einem Samstag, mit einem Klarinetten-Klavier Duo: Erwin Thomczyk hat das erste Serenadenkonzert zu Beginn der Pandemie gegeben, nun spielt er im Schloss Heiligenberg gemeinsam mit dem Brüsseler Pianisten Yannick Van de Velde Musikstücke von Puccini, Gade, Ravel, Poulenc oder Mangani.

Das März-Konzert (25.) wird zum ersten Mal von dem Gitarren-Duo „Jazando“ gestaltet. Die beiden Gitarristen Christopher Steiner und Jost Edelhoff verbinden Jazz mit Klassik. Klassische Themen von Bach, Mozart und Rossini werden mit Jazz, Gipsyswing und Latin vermischt. So entsteht ein neuer Sound: eine einzigartige Verbindung von Klassik mit Jazz.

Ein besonderes Konzert im April (29.) verspricht der Abend mit dem „Trio Guadagnini“ zu werden, das seit vielen Jahren zur Klaviertrio-Elite zählt. Alina Armonas-Tambrea (Violine), Edvarda Armonas (Cello) und Nami Ejiri ( Klavier) spielen ein Programm aus Haydn, Schumann und Brahms.

Beatles Night an Pfingsten

Eine „alte Bekannte“ ist „The Lonely Hearts Club Band“, die mit ihrer Beatles Night am Pfingstsonntag (28. Mai) einen Open Air-Auftritt plant.

Das Duo „Two4Piano“, die Pianisten Alexey Pudinov und Katarina Moskaleva, tritt am 24. Juni mit dem Programm „Sommertanz“ auf. Dieses Konzert ist ein Nachholtermin aus dem Jahr 2021.

Bereits zum zweiten Mal spielen am 9. Juli die sechs Musiker der „South West Oldtime All Stars“ im historischen Park des Schloss Heiligenberg. Das Sextett hat sich den Klassikern der Hot Five- und Hot Seven-Ära Louis Armstrongs verschrieben – und spielt auf höchstem musikalischem Niveau. „Ein echter Ohrenschmaus nicht nur für Freunde des New Orleans Jazz“, schreibt der Verein abschließend in der Ankündigung. red