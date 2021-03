Zwingenberg. Der Förderkreis Kunst und Kultur sowie die Stadtbücherei erinnern an ihr gemeinsames Kunstprojekt, für das der kommunale Werbe-Slogan „Zwingenberg – modernes Leben in historischen Mauern“ als Motto dient. In einer Pressemitteilung heißt es:

„Die Coronavirus-Pandemie hat uns in den zurückliegenden Monaten gelähmt, aber auch eine neue Sicht auf viele Dinge gezeigt. Wir möchten alle Bürger – ganz gleich, ob jung oder alt – dazu aufrufen, unsere Stadt aus anderen Perspektiven zu betrachten und künstlerisch aktiv zu werden. Werfen Sie einen frischen Blick auf unsere Stadt, gehen Sie auf Entdeckungsreise. Vielleicht nutzen Sie einen Familienspaziergang als Inspiration. Den Möglichkeiten sind kaum Grenzen gesetzt, sei es nun Zeichnung, Malerei, Kalligrafie, Fotografie und Collagen. Und auch mit Distanz ist Vieles möglich, denn so, wie man online miteinander spielen kann, könnte man auch gemeinsam kreativ sein.“

Eingereicht werden können Einzelarbeiten oder auch gemeinsam geschaffene Werke, die in der Familie, im Freundeskreis oder auch in der Schulklasse entstanden sind. Alle Werke sollten die Gegenüberstellung von historischen Elementen oder realen Orten mit frei gestalteten Darstellungen beinhalten.

Die historischen Elemente, wie beispielsweise Mauern oder Gebäude oder Urkunden, sollten real abgebildet, gezeichnet oder fotografiert sein. Das „moderne Leben“ wiederum kann frei gestaltet werden, hier dürfen persönliche Ansichten – auch abstrakt – kombiniert werden, heißt es in der Ausschreibung. Die Arbeiten sollen auf Papier oder Karton erstellt werden, die maximale Größe soll eine Breite von 30 Zentimetern und eine Höhe von 35 Zentimetern nicht überschreiten.

Einsendeschluss: Ende März

Die Arbeiten sollen bis Ende März in der Zwingenberger Stadtbücherei im Alten Rathaus (Marktplatz 1) abgegeben werden. Die Ergebnisse werden dann – anstelle einer Ausstellung – ab Anfang April in den Fenstern öffentlicher Gebäude in der Stadt, wie beispielsweise der Bücherei, gezeigt. „So verwandeln wir unsere Stadt in eine Freiluft-Galerie und treten in Kommunikation miteinander“, schreibt der Förderkreis Kunst und Kultur: „Wir freuen uns über jeden Teilnehmer und hoffen auf rege Beteiligung!“

Ansprechpartner im Auftrag des Förderkreises Kunst und Kultur sind Ulrike Fried-Heufel (E-Mail: fried-heufel_art-corner@web.de) und Petra Schöppner (E-Mail: ps@schoeppner.de) sowie seitens der Stadtbücherei Conny Demmer (E-Mail: buecherei@zwingenberg.de). Die aktuellen Servicezeiten der Zwingenberger Stadtbücherei: Dienstag von 15 bis 19 Uhr, Mittwoch von 10 bis 12 Uhr, Donnerstag von 15 bis 19 Uhr, Freitag von 10 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr sowie an jedem ersten Samstag im Monat von 10 bis 12 Uhr. red