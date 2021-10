Kriminelle scheiterten an Zigarettenautonat in Bickenbach

Bickenbach. Offenbar mit dem Ziel, Zigaretten aus einem Automaten an der Rheinstraße in Bickenbach zu erbeuten, haben sich zwei Unbekannte am Sonntag gegen 22.45 Uhr mit einem Trennschleifer – einer sogenannten „Flex“ – an dem Gerät zu schaffen gemacht, berichtet die Polizei. Das Vorhaben scheiterte jedoch, weil sich die Täter beobachtet fühlten und die Flucht ergriffen. Die Täter wurden als etwa 20 bis 30 Jahre alt und von schlanker Statur beschrieben. Beide waren mit Parkas bekleidet und hatten kurze Haare. Das Kommissariat 42 der Polizei in Pfungstadt ist mit dem Fall betraut und hat ein Verfahren wegen des versuchten besonders schweren Diebstahls eingeleitet. Sachdienliche Hinweise, die der Aufklärung der Tat dienlich sind, werden von den Ermittlern unter der Rufnummer 06157/9509-0 erbeten. ots

