Kriminelle scheitern an Terrassentür

Zwingenberg. Ein Einfamilienhaus an der Straße „Am Sportplatz“ in Zwingenberg geriet am Mittwochabend im Zeitraum zwischen 18 und 20 Uhr in das Visier von Kriminellen, schreibt die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen und berichtet weiter: Nach jetzigem Kenntnisstand versuchten die Unbekannten unter Gewalteinwirkung ins Innere des Hauses zu gelangen. Die Terrassentür hielt dem kriminellen Vorhaben jedoch stand, woraufhin sie das Weite suchten. Dennoch entstand ersten Schätzungen zufolge ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Heppenheim nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen. ots