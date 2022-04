Kreis verabschiedet Zwingenberger Harald Lehrian in den Ruhestand

Zwingenberg. Vor kurzem feierte Harald Lehrian als Sachgebietsleiter für die Technische Gebäudeausstattung im Eigenbetrieb „Schule und Gebäudewirtschaft“ noch sein 25-jähriges Dienstjubiläum. Ab Mai dieses Jahres wird er nun zunächst in die Freistellungsphase der Altersteilzeit eintreten und anschließend Ende 2023 in den Ruhestand gehen.

Seit Juni 1998 ist der Zwingenberger bereits für den Kreis Bergstraße tätig: Im Juni 1998 begann er zunächst als Technischer Angestellter im Kreisbauamt, bis er 2006 in gleicher Position in den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft wechselte. 2017 übernahm er die stellvertretende Leitung des Sachgebiets „Technik“, die später in „Technische Gebäudeausstattung“ umbenannt wurde. Bereits anderthalb Jahre später übernahm er die Sachgebietsleitung.

„Es ist für uns ein großer Verlust, dass Sie gehen. Sie haben nicht nur wegen Ihrer Kompetenzen hierher gepasst, durch die Sie nahezu prädestiniert waren, bei uns zu arbeiten“, lobte Landrat Christian Engelhardt. Dabei nahm er Bezug zu Lehrians Ausbildung zum Energieanlagenelektroniker, die er am 17. Juli 1986 noch mit der Meisterprüfung zum Elektromeister krönte, sowie auf seine vorherigen beruflichen Erfahrungen als Kundendienstmonteur und Planer für elektrotechnische Anlagen.

„Sie passten aber auch vor allem aufgrund Ihrer Art sehr gut ins Team“, so der Landrat weiter: „Wir hätten die Stelle daher nicht besser besetzen können als mit Ihnen. Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen alles Gute und dass Sie nach Ihrem langen und engagierten Lebensweg, den Sie für uns gegangen sind, nun mit der gleichen Leidenschaft ihren neuen Weg gehen.“

Auch Johannes Kühn, der die technische Betriebsleitung im Eigenbetrieb „Schule und Gebäudewirtschaft“ (L-SG) innehat, hatte nur lobende Worte für den Vater von drei mittlerweile erwachsenen Kinder: „Ich weiß, du kennst jede Heizung mit Namen, Nummer und wo welches Ersatzteil eingebaut worden ist. Jemanden mit so einem unglaublichen Wissen gehen zu lassen, das fällt wirklich schwer. Auch von mir vielen Dank für das, was du in den letzten 25 Jahren für den Kreis geleistet hast.“

Verlässlich und loyaler Kollege

Die Abteilungsleiterin des Fachbereichs Personalmanagement, Barbara Hoffbauer, konnte sich dem ebenfalls nur anschließen: „Ich habe Sie als verlässlichen und loyalen Kollegen kennengelernt und es ist ein Verlust, Sie gehen zu lassen. Natürlich wünsche ich Ihnen für die Zukunft nur das Beste.“

Auf die Frage, was der Zwingenberger, der bald zum ersten Mal Opa wird, mit seiner Freizeit vor hat, kündigte er an, er wolle gerne mit dem Motorrad ans Meer fahren, „am liebsten nach Italien“. Herr Lehrian ließ es sich zudem nicht nehmen, selbst noch einige herzliche Worte über seinen Arbeitgeber und seine Kollegen zu verlieren. „Es war mir wirklich eine Ehre für den Landkreis zu arbeiten. Ihnen allen wünsche ich aufrichtig alles Gute.“ red