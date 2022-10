Konzerte auf meisterlich gebauten Instrumenten

Der Verein Kultur im Schloss Heiligenberg weist auf das 15. Kammerkonzert-Festival hin, das am 5. und 6. November im Gartensalon von Schloss Heiligenberg oberhalb von Jugenheim stattfindet. „Auch in diesem Jahr werden dabei wieder die von Wolfgang Kury und Caroline Krömmelbein meisterlich gebauten Streichinstrumente in den Händen grandioser Musiker erklingen“, schreibt Karin Neipp, die

...