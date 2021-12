Konzert von "Lichtenberg" in Zwingenberg abgesagt

Zwingenberg. Das Theater Mobile in Zwingenberg sagt den Auftritt der Odenwälder Band „Lichtenberg“, der für den kommenden Freitag, 10. Dezember, geplant war, nun doch Corona-bedingt ab – allerdings nicht ersatzlos: Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit und berechtigen am 17. Dezember 2022 zum Eintritt.

Leo Ohrem, Vorsitzender des Theatervereins, schreibt dazu: „Wir haben uns gemeinsam mit unserem Publikum auf einen Abend mit ausgelassener Party-Stimmung und Songs zum Mitsingen gefreut, also auf eine Atmosphäre, für die ,Lichtenberg’ bekannt und beliebt ist.

Aber ist das derzeit unter den gegebenen Umständen möglich? Klar: Rein rechtlich können wir eine Veranstaltung mit begrenzter Gästezahl, Abstand , Masken und Hygienekonzept durchführen. Aber ist es das, was wir eigentlich damit wollten Nicht wenige Gäste haben signalisiert, dass ihnen das Konzert zu einem anderen Termin lieber wäre. So haben wir gemeinsam mit der Band eine Verlegung auf den 17.12.2022 beschlossen. Wir waren der Überzeugung, dass das im Sinne der meisten wäre. Lassen Sie uns gemeinsam daran mitwirken, dass sich so ein Winter nicht noch einmal wiederholt.“ red