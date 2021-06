Konfirmation nur als Familienfest

Zwingenberg. An diesem Wochenende feiert die Evangelische Kirchengemeinde Zwingenberg Konfirmation – wegen der Coronavirus-Pandemie handelt es sich bei den Gottesdiensten jedoch um „geschlossene Veranstaltungen“. Am heutigen Samstagabend treffen sich die Jugendlichen und ihre Familien zu einem Abendmahlsgottesdienst, am morgigen Sonntag erfolgt die eigentliche Konfirmation im Rahmen von zwei Gottesdiensten. Im Gottesdienstplan wird dafür um Verständnis gebeten, „dass diese Gottesdienste den Konfirmanden und ihren Familien vorbehalten bleiben“, interessierte Gottesdienstbesucher werden gebeten, „auf andere Gottesdienste auszuweichen“.

Online-Gottesdienst als Alternative

Eine mögliche Alternative ist der sogenannte „Haus-zu-Haus-Gottesdienst“, den Pfarrer Christian Hilsberg am Sonntag ab 10 Uhr online feiert. Verbunden sind die Teilnehmer wieder durch das Videokonferenztool „Zoom“. Benötigt werden ein Smartphone, ein Tablet oder ein Computer mit Internetanschluss und Lautsprecher, idealerweise auch mit Kamera. Es muss nichts installieren werden. Der dafür erforderliche Link steht auf der neuen Webseite der Evangelischen Kirchengemeinde Zwingenberg zur Verfügung und kann ab 9.45 Uhr genutzt werden.

Eine Teilnahme ist auch per Telefon möglich. Jedoch können die Teilnehmer dann nicht die Liedtexte und Lesungen direkt am Bildschirm mitverfolgen. Empfehlenswert ist dann ein Gesangbuch. Zur Teilnahme muss die Rufnummer 069/7104 9922 gewählt werden, kurze Ansage abwarten, dann 898 8659 1685 und # eingeben, kurze Ansage abwarten, dann noch einmal # eingeben. red

Info: www.evangelische-kirchengemeinde-zwingenberg.de

