Konfirmation in der Bergkirche

Zwingenberg. Ein ganz besonderes Festwochenende liegt hinter 16 jungen Christen in Zwingenberg. In der evangelischen Bergkirche wurden die Jugendlichen am Sonntag in zwei Gruppen in feierlichen Gottesdiensten konfirmiert. Am Vortrag trafen sie sich zu einem Abendmahlgottesdienst, bei dem zugleich zwei junge Menschen aus ihrem Kreise getauft wurden.

Schon dieses Miteinander war feierlich, glaubenstief und mit wunderbarer Musik umrahmt. Ebenso sollte die Einsegnung am nächsten Tag sein. Vor den Festlichkeiten formierten sich die Jugendlichen zum Gruppenfoto, mit dabei Pfarrerin Beatrice Northe und der Vorsitzende des Konfirmationsausschusses, Marcel Keim. Seit dem Herbst hatten sich die Konfirmanden, begleitet von mehreren Erwachsenen, auf ihre Einsegnung vorbereitet, Fragen des Glaubens und der Kirche standen im Mittelpunkt, ein weiter inhaltlicher Bogen konnte dabei gespannt werden. Einer der Höhepunkt war vor wenigen Tagen die Teilnahme am Jugendkirchentag. thz/Bild: Thomas Zelinger