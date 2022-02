"Kommissar Zufall" schlug in Bickenbach zu

Alsbach-Hähnlein. „Kontrolle mit Folgen“, so lautet der Titel einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Südhessen – und in der Tat: Für den 35-jährigen Fahrer eines E-Sooters – also eines „Tretrollers“ mit Elektro-Antrieb – und einen 33-jährigen Mann hatte die Kontrolle auf der Zwingenberger Straße in Alsbach durchaus Folgen: Einer Streife der Polizeistation Pfungstadt war der E-Scooter-Fahrer am Dienstag gegen 12 Uhr aufgefallen, weil sein Vehikel kein Versicherungskennzeichen besaß. Zudem stand der 35-Jährige aus Bickenbach nicht nur unter Drogeneinfluss, sondern bei ihm wurden überdies auch noch rund drei Gramm Marihuana gefunden. Die Drogen wurden sichergestellt und die Polizisten fertigten die entsprechenden Anzeigen an. Doch die Geschichte geht noch weiter:

Mit einem richterlichen Beschluss durchsuchten die Ermittler im Anschluss die Wohnung des Bickenbachers. Doch statt noch weitere Drogen aufzufinden, nahmen sie einen 33-Jährigen aus dem Odenwald fest. Der wiederum wurde mit einem erst drei Tage alten Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft Darmstadt gesucht. Wegen eines Drogendelikts stand noch eine Haftstrafe von 170 Tagen aus. Diese Strafe trat der Odenwälder unverzüglich in der nächsten Justizvollzugsanstalt an. ots

