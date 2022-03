Kleidersammlung in Zwingenberg und Rodau

Zwingenberg. Das DRK Zwingenberg weist auf den ersten Kleidersammlungstermin in diesem Jahr hin. Wie Bereitschaftsleiter Udo Bächer ankündigt, findet die Aktion an diesem Samstag, 19. März, sowohl in Zwingenberg als auch in Rodau statt. Nicht mehr genutzte Kleidung kann – in Säcke verpackt – bis spätestens 9 Uhr am Straßenrand bereitgestellt werden.

Bedingt durch die Coronavirus-Pandemie werden bei dieser Altkleidersammlung keine Packsäcke und Handzettel in die Briefkästen geworfen. Für die Kleidersammlung können die ausgedienten Kleidungsstücke in jeden beliebigen Sack oder eine Tüte verpackt werden. Die Säcke sollten ausreichend stabil sein. Die Organisatoren bitten ausdrücklich darum, keine der gelben DSD-Säcke zu verwenden. Die Abholer versprechen, dass alle Säcke, die am 19. März vor 9 Uhr an der Straße stehen, eingesammelt werden. Die komplette Kleidersammlung wird im Laufe des Samstagvormittags durchgeführt.

Abschließend heißt es: „Der Erlös aus der Sammlung wird für die vielfältigen sozialen Aufgaben des DRK verwendet. So wird davon beispielsweise die DRK-Kleiderkammer in Zwingenberg unterstützt und es werden Ausrüstungsgegenstände für die DRK-Bereitschaft - vergleichbar mit der Einsatzabteilung einer Freiwilligen Feuerwehr - angeschafft sowie ,in Schuss’ gehalten.“ red

