Klaviertrio-Elite auf Schloss Heiligenberg

Seeheim-Jugenheim. Der Verein Kultur im Schloß Heiligenberg weist in einer Pressemitteilung auf das Gastspiel des „Trio Guadagnini“ auf dem Heiligenberg hin. Das Konzert findet am 29. April, Samstag, um 19 Uhr im Gartensalon des Schloss Heiligenberg statt (Einlass ab 18 Uhr).

Das Trio Guadagnini, dessen Grundstein 2003 gelegt wurde, gehört seit vielen Jahren zur Klaviertrio-Elite und ist aufgrund seiner ausgereiften Interpretationen und funkensprühenden Energie gerngesehener Gast auf renommierten Podien namhafter Musikfestivals wie dem Beethoven-Haus Bonn und der Alten Oper Frankfurt, dem Rheingau Musik Festival, den BASF-Konzerten Ludwigshafen und dem Heidelberger Frühling, schreibt der Verein in seiner Ankündigung.

Nach Studien beim Alban Berg Quartett und bei Harald Schoneweg an der Musikhochschule Köln sowie am Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris folgte für Alina Armonas-Tambrea (Violine), Edvardas Armonas (Cello) und Yannick Van de Velde (Piano) der Sieg im internationalen Kammermusikwettbewerb Helexpo in Thessaloniki.

Seine zahlreichen Aktivitäten setzte das Ensemble als „Trio in Residence“ der Kammerkonzerte Darmstadt fort. In seiner Namensgebung beruft sich das Trio auf die von Alina Armonas-Tambrea gespielte Violine, die der italienischen Geigenbauerfamilie Guadagnini entstammt.

Drei erstklassige, starke Künstlerpersönlichkeiten treffen im Guadagnini Trio aufeinander und lassen mit ihrer „nahezu akrobatischen Virtuosität, ihrem brillanten Instrumenten-Dreiklang und ihrer tief empfundenen Empathie jedes Konzert zu einem außergewöhnlichen Klangerlebnis werden“, heißt es weiter in der Ankündigung des Kultur-Vereins. Das Programm für das Gartensalon-Konzert umfasst Werke von Joseph Haydn, Robert Schumann und Johannes Brahms. red