Klavierquartette im Zwingenberger Diefenbachsaal

ZWINGENBERG. Mit Repertoire-Highlights von Schumann und Brahms gedachten Dozenten der Internationalen Sommerakademie Schloss Heiligenberg im erfreulich gut besuchten Diefenbachsaal des kürzlich verstorbenen Zwingenbergers Joachim Berndt. Als Mitorganisator der hiesigen Akademie-Außenstelle war er fast zwei Jahrzehnte lang eine unverzichtbare Stütze dieses sommerlichen Treffens herausragender Nachwuchsmusiker.

In Erinnerung an Joachim Berndt

Akademieleiter Jacek Klimkiewicz und Bürgermeister Holger Habich unterstrichen in ihren bewegenden Begrüßungsworten denn auch, wie sehr Berndts Leidenschaft und Hingabe allen Beteiligten fehlen werden. Bei der 19. Auflage der Sommerakademie Anfang August soll ein aus den Konzerteinnahmen finanzierter Joachim Berndt-Preis an den Verstorbenen erinnern.

Auf dem Programm standen zwei der bedeutendsten Meisterwerke der gerade in der deutschen Romantik prominent vertretenen Gattung Klavierquartett. Robert Schumanns einziger Genrebeitrag (Es-Dur opus 47) stammt aus seinem „Kammermusikjahr“ 1842, in dem überdies neben den drei Streichquartetten das Klavierquintett und die Fantasiestücke für Klaviertrio komponiert wurden. Schumann selbst fand das Quartett sogar „effektvoller als das Quintett“, und Gattin Clara meinte: „Ich war wahrhaft entzückt von diesem schönen Werk, das so jugendlich und frisch ist, als wäre es das erste.“

Durchaus jugendlich-frisch klang auch die von echt kammermusikalischem Ensemblegeist getragene Zwingenberger Aufführung mit Moritz Winkelmann (Klavier), Jacek Klimkiewicz (Violine), Hideko Kobayashi (Viola) und Frederick Winterson (Violoncello). Vor allem der neue Mannheimer Klavierprofessor (Jahrgang 1984) und der verheißungsvolle junge Cellist (Jahrgang 1994) setzten dabei starke solistische Akzente: Winkelmanns nie aufdringliche Brillanz in den Ecksätzen wie im Scherzo und Wintersons leuchtend gesanglicher Ton besonders im wunderbaren B-Dur-Andante verrieten Schumann-Inspiration par excellence.

Klimkiewicz und Kobayashi – beide langjährige Lehrkräfte an den Musikhochschulen Essen bzw. Mannheim – integrierten ihre Parts mit gewohnt souveränem Sinn für expressive Details und klangliche Gesamtbalance.

Rund zwanzig Jahre Entstehungszeit benötigte Johannes Brahms für sein 1875 in Ziegelhausen bei Heidelberg vollendetes drittes Klavierquartett c-moll opus 60, dessen schier ausweglose Düsternis als eines der ergreifendsten Dokumente seiner unerfüllten Liebe zu Clara Schumann gilt. Noch 1885 äußerte der Komponist gegenüber Musikerkollegen: „Das sind meine Werthers Leiden.“

Knackig pointiertes Scherzo

Zur namhaften Zwingenberger Brahms-Crew zählten neben Klimkiewicz und Kobayashi der seit 1987 an der Essener Folkwang-Hochschule wirkende koreanische Celloprofessor Young-Chang Cho und die einstige langjährige Frankfurter Klavierprofessorin Catherine Vickers – ein Ensemble aus erfahrenen Solisten und Kammermusikexperten, wie man es wahrlich nicht alle Tage erlebt. Entsprechend dicht und vielschichtig geriet die Darbietung, die den Zuhörer vom sinfonisch ausgreifenden Kopfsatz über das knackig pointierte Scherzo und das inständig singende E-Dur-Andante bis hin zum steigerungsmächtigen Finalsatz in nie nachlassender Spannung hielt.

Eine fabelhaft passionierte und dabei stets völlig ungekünstelte Brahms-Wiedergabe also, die insofern trefflich zu Joachim Berndt passen mochte. Auch seinem über dem Podium aufgehängten Portrait schien das Zwingenberger Publikum am Ende dankbar zu applaudieren.