Klassische Musik und pikante Chansons

Seeheim-Jugenheim. Der Verein Musikforum Seeheim-Jugenheim weist auf ein Konzert mit dem Titel „Musik und mehr“ – ein Konzert mit Überraschungsprogramm – hin, das am 4. Juli, Sonntag, 18 Uhr, in der Bürgerhalle Jugenheim stattfindet. In einer Pressemitteilung schreibt Vorsitzende Claudia Bathe:

„Musik und noch ein bisschen mehr können die Besucher beim nächsten Musikforum Seeheim-Jugenheim erleben. Durch den Abend führt Zauberer Christoph Demian. Als Gäste begrüßt er unter anderem das Eliot-Quartett, ein junges Streichquartett aus Frankfurt, das vom Deutschen Musikrat gefördert wird. Außerdem präsentiert die Diva ,Margo’ – alias Reiner Weimerich – pikante Chansons.“

Voraussetzung für den Besuch des Konzerts ist ein negativer Coronatest oder der Nachweis einer vollständigen Corona-Schutzimpfung. Es besteht Mund-Nasen-Schutzpflicht. Das Konzert besteht aus zwei Teilen mit einer Lüftungspause. Im Eintrittspreis ist ein Getränk enthalten, das am Platz in geschlossenen Flaschen ausgegeben wird. Die Zuschauer sitzen an Tischen im Mindestabstand.

Tickets im Vorverkauf sind bei der Buchhandlung „Lesbar“ in Seeheim, der Postfiliale Jugenheim oder unter der Telefonnummer: 06257/903541 erhältlich. Weitere Informationen gibt es auf der Webseite des Musikforums. red

