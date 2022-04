Klassiker des New Orleans Jazz im Mobile

Zwingenberg. Das Theater Mobile in Zwingenberg weist auf ein Konzert der „South West Oldtime All Stars“ mit Trevor Richards hin, die am 30. April, 20 Uhr, im Gewölbekeller des Alten Amtsgerichts mit ihrem Programm „The Original Louis Armstrong Hot Five - Hot Seven Classics“ gastieren.

Die Mobilisten schreiben: „Die ,Hot Five’- und ,Hot Seven’-Aufnahmen von Louis Armstrong wurden in verschiedenen Besetzungen zwischen 1925 und 1928 aufgenommen und waren reine Studioproduktionen, ,Satchmo’ ging nie mit dieser Formation auf Tour. Die ,South West Oldtime All Stars’ haben sich diesen Klassikern angenommen und hauchen ihnen neues Leben ein, musikalisch auf allerhöchstem Niveau und nicht nur für Freunde des New Orleans Jazz ein Ohrenschmaus.

Schlagzeuger Trevor Richards (New Orleans), Meisterschüler des Schlagzeugers Zutty Singleton, sorgt durch sein unverwechselbares authentisches Spiel für den wunderbaren Bandsound. Thilo Wagner pflegt einen höllisch swingenden Klavierstil und gewann 1998 den Solistenpreis des Jazzfestivals in Vienne (Frankreich), zudem ist er Ehrenbürger der Stadt New Orleans. Thomas Stabenow ist Professor an der Musikhochschule Mannheim für Jazz-Kontrabass. Er ist eine lebende Legende der deutschen Jazzszene. Martin (Ludwig) Auer ist Dozent für Jazztrompete an der Musikhochschule Leipzig. Er ist mit Louis Armstrongs Musik als Kind aufgewachsen und beherrscht diese wie seine Muttersprache. Jörg Teichert spielt Banjo und Akustische Gitarre und hatte schon immer ein Faible für die frühen Stile des Jazz und des Blues.

Gary Fuhrmann ist freiberuflicher Klarinettist und Saxophonist und Preisträger des Jazzpreises der Stadt Worms. Er liebt Jazz in all seinen Ausprägungen. Felix Fromm ist Dozent für Jazzposaune an der Musikhochschule Mannheim.

Eintrittskarten gibt es in Zwingenberg im Handarbeitsladen „Schnipp-Schnapp“ (Wiesenpromenade 2), in Bensheim im BA-Medienhaus am Ritterplatz (Rodensteinstraße 6, Telefon: 06251/1008-16) Eventuelle Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich, die um 19 Uhr öffnet. red