Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Kooperation Klärschlamm soll in Darmstadt beseitigt werden

Der Zweckverband Abfallverwertung Südhessen in Darmstadt will bis spätestens 2028 eine Klärschlamm-Monobehandlung in Betrieb nehmen. Dann will auch der Abwasserverband Alsbach, Zwingenberg, Hähnlein Kunde werden.