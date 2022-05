Sie kommen in Gewässern nur in Konzentrationen von Millionstel Gramm pro Liter (µg/L) oder Milliardstel Gramm pro Liter (ng/L) vor und können dennoch in diesen sehr geringen Konzentrationen nachteilige Wirkungen für Gewässerorganismen haben: Die Rede ist von sogenannten Spurenstoffen wie etwa Arzneimittelrückständen, Haushalts- und Industriechemikalien, Pflanzenschutzmitteln oder

...